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AK Parti heyeti çeşitli alanlarda temaslarda bulunmak için Çin’e gitti

İHA

AK Parti ArGe'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ Başkanlığındaki heyet birtakım görüşmelerde bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti heyeti çeşitli alanlarda temaslarda bulunmak için Çin’e gitti

AK Parti ArGe’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ Başkanlığındaki heyet birtakım görüşmelerde bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirdi.
AK Parti ArGe’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve 14 kişilik heyet, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.
Çin Komünist Partisi'nin davetlisi olarak Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret eden AK Parti heyeti Başkent Pekin'de siyasi, dış politika, ekonomi, ticaret, sanayi, üretim, kültür ve turizm gibi çeşitli alanlarda temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret hakkında bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza Dağ, “AK Parti heyetimiz ile birlikte, Çin Komünist Partisinin davetlisi olarak geldiğimiz Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk durağımız başkent Pekin oldu. Ziyaret kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmelerimiz olacak. Çin Halk Cumhuriyeti programımız kapsamında temaslarımız sürüyor. Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza Dağ başkanlığındaki heyet Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretleri kapsamında Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Bşk. Yrd. Sn. Ji Bingxuan ile Türkiye ve Çin siyasi ve ekonomik ilişkileri üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu. Ardından Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı ile bir araya gelen heyet iki ülkenin ortak çalışma alanları ve küresel sorunlar üzerine müzakerelerde bulundu.
Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede AK Parti ArGe'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Uygur Türkleri hassasiyetini dile getirerek insan hakları ihlali iddialarının netlik kazanması maksadıyla Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bir ziyaret gerçekleştirilmesinin uygun olacağını ifade etti.
AK Parti heyeti Çin Halk Cumhuriyetinde istişarelerini sürdürmeye devam ediyor.

KARABÜK

28 Kasım 2019 Perşembe

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