Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı

Karabük’te 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerinin H.G. (19) ve S.K. (17) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda evlerinde yapılan aramada oto teypleri ve teyp kolonları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARABÜK 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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