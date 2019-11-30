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KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, paket çay yüklü TIR yanarak, küle döndü.

Yangın, gece yarısı D-100 Karayolu İsmetpaşa mevkisinde yaşandı. İstanbul´dan Rize´ye giden M.A. idaresindeki 34 EH 3943 plakalı paket çay yüklü TIR'ın motoru, ilk belirlemelere göre elektrik aksamında yaşanan arıza sonucu alev aldı. M.A. yol kenarında durdurduğu TIR´dan inerek alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Ancak alevler tüm aracı sardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda söndürülen yangında, TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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