Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Bağımlı Olma, Özgür Ol" projesi seminer çalışmaları başladı.

Bağımlılıkla mücadele formatör öğretmenleri Abdulkadir Berber ve Makbule Savaş tarafından Karabük Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel ve veliler katıldı.

Vargeloğlu, 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen "Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır" hedefi doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında görevli formatör öğretmenler tarafından öğrenci velilerine yönelik seminerler düzenlendiğini söyledi.

Projenin Karabük Valisi Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel'in himayesinde uygulandığını ifade eden Vargeloğlu, "Proje kapsamında öğrencilerimizi, velilerimizi her türlü bağımlılıktan uzak tutmak için alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından belirli aralıklarla seminer ve toplantılar düzenleyeceğiz. Bu çalışmayı oldukça önemsiyoruz. İmkanlar ölçüsünde biz de en büyük paydaşımız velilerimiz ile bu seminerler vesilesiyle bir araya gelmek ve katkı sunmak istiyorum. Her ayın ilk haftası öğretmenlerimiz farklı konularda sizleri bilgilendirmeye devam edecekler. Ben katılımınız ve duyarlılığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

