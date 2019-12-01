'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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KARABÜK'te, 2 gündür kendisinden haber alınamayan işçi emeklisi Ali Bayraktar (54), yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yeşil Mahalle Kavşak Sokak´ta 4 katlı apartmanın son katında yalnız oturan işçi emeklisi Ali Bayraktar´dan 2 gündür haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve geldi. Eve giren yakınları, açık olan televizyonun karşısındaki kanepede Bayraktar'ı hareketsiz olarak buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Bayraktar´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından 6 çocuk babası Ali Bayraktar´ın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



KARABÜK 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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