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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Ergene Velimeşespor : 0

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor 00 berabere kaldı. Kırmızımavili ekip bu sezon ilk beraberliğini aldı.

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Ergene Velimeşespor : 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor 00 berabere kaldı. Kırmızımavili ekip bu sezon ilk beraberliğini aldı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Cihan Ataş xx, Ufuk Uğurlu xx, Ozan Bekar
Kardemir Karabükspor: Halit xx, Arda xx, Sezer xx, Oğuz xx, Toykan xx (Ömer dk. 73 xx), Fatih xx, Doğukan xx, Emre xx (Emre Erser dk. 50 xx), Abdullah xx, Cihan xx (Barboros dk. 64 xx) Berk xx
Ergene Velimeşespor: Gökhan xx, Baran xx, İbrahim xx, Mert xx, Savaş xx (Onat dk. 46 xx), Burhan xx (Sergen dk. 73 x), Sabutay xx, Sinan xx, Eser xx, Serkan xx, Muhammet xx
Kırmızı kart: Doğukan (dk. 41) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Emre, Halit (Karabükspor), Muhammet (Ergene Velimeşespor)

KARABÜK

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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