Karabük´te mevsimin ilk kar yağışı

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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KARABÜK´te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren yağmur devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağış kara dönüştü. Kentin kuş bakışı izlenebildiği 1200 metre yükseklikteki Sarı Çiçek Yaylası da beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Yaylaya araçları ile ulaşanlar doğal güzelliklerin hakim olduğu bölgede kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı, bol bol da fotoğraf çekildi. Kar üzerinde yürüyenler doğayla iç içe bir gün geçirdi.



KARABÜK 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:17

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