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KBÜ'de "Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi"

İHA

KBÜ'de "Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından bilimsel araştırma, girişimcilik konularında farkındalık ve bilinç artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla sağlık bilimleri alanında "Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" verildi.
KBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde düzenlenen eğitimlere; KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Safranbolu Meslek Yüksekokulu Müdürü ve proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ortakçı katıldı.
Proje yürütücüsü Ortakçı, iki gün süren eğitim programında katılımcıların, çeşitli kurumlarca sağlanan destek programlarına araştırma projesi hazırlamalarına katkı vermek, başvuru süreçlerini tanımalarını sağlamak, proje hazırlama ve uygulama ile girişimcilik konularında, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek vermelerinin hedeflendiğini belirtti.
Bu doğrultuda katılımcılara, sahip oldukları proje fikirlerinin yazım ve sunum aşamalarında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini ifade eden Ortakçı, beceri ve donanımlarının geliştirilmesi, proje destek programlarına yönelik olarak; proje yazmaya ilgilerini artırmak, araştırma becerilerini geliştirmek, yeni çalışma konusu belirleyebilme tekniklerini ve girişimcilik yönünde donanım kazandırmak için eğitim semineri ve etkinlikler gerçekleştirildiğini kaydetti.
Dönemin üçüncü proje yazma eğitiminin yöneticiliğini Yozgat Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Azmi Yerlikaya, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Doç. Dr. Ufuk Koca Çalışkan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Eğitim Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Seyhan Karaçavuş eğitmen olarak katıldı.
Eğitim programın sonunda KBÜ Rektörü Polat, eğitimi başarıyla tamamlayan akademisyenlere katılım belgelerini, katkılarından dolayı da eğitmenlere teşekkür belgelerini takdim etti.
Rektör Polat, proje hazırlama ve yürütme eğitiminin önemine vurgu yaparak her akademisyenin bu eğitim programında yer alması gerektiğini ifade etti.
KBÜ'de hazırlanacak TÜBİTAK projelerinin sayısını artırmak adına, bütün alanları kaplayan "Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" ise 2829 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

KARABÜK

02 Aralık 2019 Pazartesi

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