Gürel'den Engelliler Günü mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 3 Aralık Dünya engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, 3 Aralık'ın Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edildiğini belirtti.

3 Aralık'ın engelli vatandaşların sorunlarının ve çözüm önerilerinin dile getirilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi açısından yapılması gerekenlerin dünya çapında gündem oluşturması bakımından oldukça önem arz ettiğini ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülkemizde son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'Engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız' şiarından hareketle yapılan düzenlemelerle eğitim hizmetlerinden sağlık, bakım ve istihdam olanakları gibi pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atılarak, büyük ve güçlü Türkiye'miz her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Bugün engelli kardeşlerimizin kendilerine sunulan imkanlar neticesinde eğitim, spor, kültür, sanat ve her alanda dünyanın her yerinde elde ettikleri başarılar millet olarak bizler için en büyük gurur ve onur kaynağıdır. Onların başarı öyküleri her daim birer engelli adayı olan tüm insanlara en büyük azim ve kararlılık dersidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimin 'Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, onlara sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim."

KARABÜK 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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