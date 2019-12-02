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Karabük İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Hasan Kaldırım: "3 ay gibi ...

İHA

Karabük İl Genel Meclisinin Aralık ayı ilk meclis toplantısı yapıldı.

Karabük İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Hasan Kaldırım: "3 ay gibi bir sürede 100 kilometre asfaltı başarıyla tamamlamış olduk"

Karabük İl Genel Meclisinin Aralık ayı ilk meclis toplantısı yapıldı.
İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, 3 aylık gibi bir sürede 100 kilometrelik asfalt çalışmasını başarıyla tamamladıklarını söyledi. Yıldırım, bu yıl açılışı gerçekleştirilen asfalt plenti ile asfaltlama çalışmalarına 26 Ağustos tarihinde başladıklarını belirterek, “Havaların iyi gitmesi noktasında 26 Ağustos, 26 Eylül, 26 Ekim, 26 Kasım olmak üzere yaklaşık 3 ay gibi bir sürede 100 kilometre asfaltı başarıyla tamamlamış olduk” dedi.
“İl Özel İdare olarak son 5 yılda birçok yeni atılımlar yaptık” diyen Yıldırım, şu ifadelere yer verdi: “Şimdi bir ara durak verip bu yaptığımız işlerde eksik olan tarafları nelerdir diye çalışmalıyız. Geçtiğimiz yıl bir tecrübe yaşadık. Bütün kamyonlarımızla asfalt yapmak için seferber olduk. Hatta kamyonlarımız yetmediği için Özel İdaremiz dışarıdan 12 adet de kamyon kiraladı. Bu arada diğer sahi işlerimizde aksamalar meydana geldi. Artık bu sene en azından her ilçemizde bir kamyon bırakılması konusunda çalışma yapacağız. Çünkü ilçemizde de acil durumlar meydana gelebiliyor. Tabi bunları yaşayarak tecrübe etmiş oluyoruz. Önümüze çıkan sorunlara önlemler alarak yeni kararlar alarak bu tecrübeler ışığında daha güzel hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu dönem son 7 yıl içerisinde yapmış olduğumuz hizmetleri biraz daha kurumsal hale getirme ve bunları bir disiplin altına alarak belli bir düzen içinde yapılması sağlanması konusunda bütün meclis üyeleri olarak 2019’un son meclis toplantısı sayılabilecek Aralık ayında bu hususlara değinerek 2020 yılında daha güzel kararlar alarak hizmetler yapmaya vesile olmasını Allah’tan dilerim.”
Yıldırım'ın konuşmasının ardından gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

KARABÜK

02 Aralık 2019 Pazartesi

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