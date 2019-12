JESTECH sayılı bilimsel dergiler arasına girdi

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) uluslararası hakemli dergisi JESTECH, kasım ayı itibariyle en prestijli uluslararası indeksleme servislerinin başında gelen "Science Citation IndexExpanded (SCIExpanded)" tarafından taranma hakkı elde ederek bu alanda Türkiye’deki sayılı bilimsel dergiler arasına girmeyi başardı.

"Emerging Science Citation Index (ESCI)" bünyesinde 2017 yılından beri taranan Karabük Üniversitesinin uluslararası hakemli dergisi JESTECH, uluslararası bilim dünyasından çok daha kaliteli yayınların dergiye ulaşması ve aynı çalışma prensiplerinin sürdürülmesiyle, 2019 yılı kasım ayı itibariyle en prestijli uluslararası indeksleme servislerinin başında gelen "Science Citation Index Expanded (SCIExpanded)" tarafından taranma hakkı elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'de SCIExpanded indeksinde listelenen 50 bilimsel dergi bulunurken, bunlardan sadece 8 tanesi mühendislik alanında, 30’dan fazlası ise tıbbi bilimlerle ilgili yayın yapıyor.

SCIExpanded indeksli yayınlar halen Türkiye ve birçok ülkede başlıca doçentlik kriteri olarak kabul edilirken, çoğu üniversitede doktora tamamlama kriteri olarak ta kullanılıyor. Bu etkenlerin ışığında 2016 yılını bin 400 civarında makale başvurusuyla tamamlamış olan JESTECH dergisinin, 2019 yılını 2 bin 800 civarı makale başvurusu ile tamamlaması bekleniyor. Bu makalelerin ise yalnızca yüzde 5'i değerlendirme aşamalarını geçerek dergide yayınlanıyor.

Editör kurulunu uluslararası akademik camiadan her biri alanlarında uzman öğretim üyelerinin oluşturduğu JESTECH’in baş editörlüğü ve ön değerlendirme aşamaları Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim elemanlarınca yürütülüyor. Ayrıca bu aşamalar Karabük Üniversitesinin diğer mühendislik bölümleri öğretim üyelerince de destekleniyor.

Yayın hayatına 1998 yılında "Teknoloji" ismi ile ulusal hakemli dergi statüsünde başlamış olan dergi, 2014 yılında geçirdiği kapsamlı değişiklik ile uluslararası dergi statüsüne kavuşarak "Engineering Science and Technology an Internatıonal Journal (JESTECH)" adını almıştı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat'tan tebrik

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, JESTECH dergisinin SCIExpanded kapsamında taranması başarısından dolayısıyla derginin baş editörü olan KBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlker Türker nezdinde tüm yayın ekibini ve derginin onursal editörü Prof. Dr. Mehmet Akbaba’yı tebrik etti.

Doç. Dr. İlker Türker de JESTECH dergisinin uluslararası hakemli bir dergi haline dönüşerek SCIExpanded kapsamına alınmasına kadar olan süreçte verdiği destekten dolayı Rektör Polat’a teşekkür etti.

