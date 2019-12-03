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(Özel) Karabük Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açılaca Karabük Valisi Fuat ...

İHA

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe bölgesinde 2016 yılında yapımı başlanan Keltepe Kayak Merkezi bu yıl günübirlik kayak turizmine açılacak. Yapılacak altyapı ve otellerle de tesis 4 mevsim turizmin hizmetine sunularak, bölge için cazibe merkezi olması sağlanacak.

(Özel) Karabük Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açılaca Karabük Valisi Fuat Gürel: "İnşallah Batı Karadeniz’in için bir cazibe merkezi olacağız" AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal: "Burada doğru bir tesisleşmenin olması için sürekli istişare ediyoruz"

Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe bölgesinde 2016 yılında yapımı başlanan Keltepe Kayak Merkezi bu yıl günübirlik kayak turizmine açılacak. Yapılacak altyapı ve otellerle de tesis 4 mevsim turizmin hizmetine sunularak, bölge için cazibe merkezi olması sağlanacak.
Karabük’ün 20 yıldır gündeminde olan ve ihalesi 2015’te yapılarak 2016’da yapımına başlanan Kelltepe Kayak Merkezi’ne sezonun ilk karı düştü. Karabük’ün 2 bin rakımla en yüksek bölgesi olan Keltepe’de kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzara ortaya çıktı. Doğasıyla hayranlık uyandıran Keltepe bölgesi, kayak ve doğa turizminde önemli bir destinasyon olacak.
Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı Keltepe Kayak Merkezi’nde; saatte 2 bin 200 kişi taşıyabilen, 61 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda, 58 askı sandalyesi bulunan teleski, bayblift sistemleri kuruldu. 4 pistin yer aldığı tesiste, bir ve ikinci pistin uzunluğu bin 250 metre, üçüncü pist 607, dördüncü pist ise 869 metre uzunluğunda.

"Bu sene günübirlik kullanım için açacağız"
Karabük Valisi Fuat Gürel, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Keltepe Kayak Merkezi’nin yıllardır şehrin gündeminde olan bir yatırım olduğunu söyledi.
Tesisin uzun süredir altyapısının hazırlandığını, elektrik tesisatları, telesiyej, pistler ve binaların hazırlanmasının çok önemli yatırımlar olduğunu ifade eden Gürel, "Bu sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğumuz kaynaklarla yolun asfaltlanması işine girdik. 11,5 kilometresini asfaltladık, 1,5 kilometresinde duvar çalışmaları yapıldı, inşallah önümüzdeki yıl asfaltını sereceğiz. Geriye kalan 8 kilometrelik yolun genişletme çalışmaları yapıldı, o da belli bir aşamaya geldi. Nisanmayıs gibi asfaltını atacağız ve yolun tamamı asfalt yapılmış olacak. Bu sene günü birlik kullanım için uğraşıyoruz. Burayı sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Şuanda bütün tesislerimiz kullanacak duruma geldi. Kar ezme makinesini Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan talep ettik, onlarda bunun tedariki için uğraşıyorlar" dedi.
Kar ezme makinesinin yenisi mi yoksa başka bir tesisten ödünç mü alınacak onun çalışmasının içinde olduklarını aktaran Gürel, şunları kaydetti:
"İnşallah onları sağladıktan sonra bu sene orayı günü birlik kullanım için açacağız. Üzerinde yoğunlaşınca Özel İdare imkanlarıyla belli bir aşamaya getirdik. Bu tür yatırımların çok zaman geçirmeden hızlı bir şekilde kullanıma sunulması lazım. Bizimde maksadımız buydu belli bir aşamaya getirdik. İnşallah bölgemiz için bir cazibe merkezi olacağız. İnşallah bölgemiz için bir cazibe merkezi olacağız. Sadece kar sezonunda kullanılacak bir tesis değil, yapacağımız altyapılarla, otellerle doğa turizmi, spor turizmiyle de sonbahar, yaz ve ilkbaharda farklı aktiviteler içinde kullanılacak. Orasının muhteşem manzara ve altyapısı var. Hemen yanında Eğriova göleti var, onlar birbirine entegre edilebilir. Bununla ilgili çalışmalarımız düşüncelerimiz var. Milletvekillerimiz, İl Genel Meclis üyelerimiz, Özel İdaremiz, Gençlik ve Spor il Müdürlüğündeki arkadaşlarımızla yoğun olarak bu konuya eğilmiş durumundayız. Karabük, Bartın, Zonguldak hattında böyle bir tesis yok. Kastamonu’da var, diğer bölgelerde var. Bu bölge insanı, başka yerdeki insanlarda gelebilir, insanlar beli yerlere sürekli gitmek istemezler, başka yerler denemek isterler."
Milletvekili Cumhur Ünal: "Doğru bir tesis olmasını arzu ediyoruz"
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da yıllardır tepesindeki kar manzarasını uzaktan izledikleri Keltepe bölgesinin içerisine kayak merkezi yapıldığını belirtti.
Bölgemizde ilk defa kayak tesisi kurulmaya çalışıldığını vurgulayan Ünal, "Doğru bir yatırım olsun, doğru şekillenebilsin diye bunun mücadelesini vermeye gayret ediyoruz. Keltepe Kayak Merkezi’nin olduğu yer Ilgaz ya da Kartalkaya ile kıyaslandığında farklı özellikleri olan bir yer. Ilgaz ve Kartalkaya’daki kar sezonuyla Keltepe’nin kar sezonu farklı. Buranın coğrafik konumuyla orman içinde olması Kartalkaya ve Ilgaz’dan bizi ayrıcalık olarak farklılaştırıyor. Bizdeki kar meselesi onlar gibi değil. İlk defa böyle bir tesis yapılıyor. Doğru bir tesis olmasını arzu ediyoruz. Deneme yanılma şeklinde değil yaptığımız her yatırımın orada yerini bulmasını arzu ediyoruz. Bizim Kartalkaya’daki gibi çok tesisli yer olma şansımız olmaya bilir, kar sezonu nedeniyle. Bizim kar mevsiminin yanına triking, bungalov, spor tesisleri gibi çeşitliliği artırmamız lazım" diye konuştu.
Bir kayak tesisinin olduğunu ama insanların kızakla kaymaya gitmemesi gerektiğini, kayak tesisini kullanabilmesi gerektiğini anlatan Ünal, şu ifadelere yer verdi:
"Burada görerek hizmet edebileceğimiz, anlayacağımız bazı konular var. Kayak merkezi yapıldı, telesiyej, iki bina yapıldı, pist açıldı bunlar hep masraf, dönüşü olmayacak masrafları da yamamak lazım. Yeni doğan bir yer olduğu için de yatırımları doğru yapmak lazım. Devlet otel yapsın da üç ay sonra kim işletecek, devlete maliyeti ne olacak, kaç kişi çalışacak? Birçok soru işaretleri var. İnşallah süreç içerisinde bunun giderilmesi için mücadele ediyoruz. Alınan malzemeler var ama bir kayak merkezinde ne kadar olması gerekir bizimde o sayıyı ulaşmamız gerekir. Ulaştığımız zaman diğer kayak merkezleri gibi ne kadarını kullanabileceğiz? Bunu da sezonu açtığımızda göreceğiz. Ne kadar insan geliyor, talep ediyor? Karabüklü hemşehrilerimiz böyle bir yeri arzu ettiler ama yarın ne kadar ilgi gösterecekler onu kullanıma açtığımızda göreceğiz. Bazı istatistiki verilere ulaşmamız gerekiyor. Buraya ufak paralar harcamayacaksınız. Bir kar ezme makinesi almak istiyoruz 22,5 milyon lira. 6 milyon lira yol masrafı yapıldı, oranın yapım maliyeti var. Bunları üst üste koyduğunuzda rakamlar yukarı doğru gidiyor. Burada doğru bir tesisleşmenin olması için sürekli istişare ediyoruz."
"Bakanlık karar verdi"
Kar ezme makinesiyle ilgili sürecin devam ettiğini ve kararın verildiğini vurgulayan Ünal, "Ama uygun bir makine alımı için bakanlık son aşamaya geldi, kararını da verdi herhangi bir problem yok. Çok yakın zamanda kar ezme makinesi de alınacaktır. İnşallah Keltepe Kayak Merkezi’ni doğru bir şekilde şekillendirebiliriz. Doğumu olmuş bir çocuğun büyütüldüğü gibi kayak merkezini inşallah doğru büyütürüz ve bölgemize doğru katkıda bulunabiliriz. Eğer bölgede çok kar olursa, o kar olduğunda insanlar ne kadar çıkar. Bu sene göreceğiz Yolu yaptık kaliteleşti ama bu kalitenin üzerine insanlar, geliş gidiş araç trafiği içerisinde kar yolculuğu yapacaklar. Bu kar yolculuğundan ne kadar memnun kalacaklar bu önemli. İlk hevesle insanlar görmek için gidiyorlar belki çok güzel şeyler görecekler, belki gittik gördük ne var diyecekler" değerlendirmesinde bulundu.

KARABÜK

03 Aralık 2019 Salı

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