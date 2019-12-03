Karabük'te kantin ve yemekhane denetimleri yapıldı

Karabük kent merkezi genelinde okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi.

20192020 eğitim öğretim yılı için Karabük merkezindeki okulların kantin ve yemekhanelerinin denetimi İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Gıda güvenilirliği ve hijyen şartları, kantin ve yemekhanelerde çalışmak için gerekli olan ustalık/kalfalık belgeleri, satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu ve benzeri hususlarında yapılan denetimlerde, karşılaşılan eksiklikler ile ilgili olarak ilgililere gerekli uyarılarda bulunularak, yasal mevzuat içerisinde tamamlanmadığı takdirde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

KARABÜK 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

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