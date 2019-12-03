Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın karla karışık yağmur yağışının meydana gelebileceği belirtildi.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra Çarşamba iç kesimlerin genelinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.



Ayrıca açıklamada, yağışların etkisini kaybetmesi ile birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının yaşanabileceği ifade edildi.

KARABÜK 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

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