Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) 150 yıllık hayal projenin yüzde 90’ı tamamlandı Türkiye’nin üç büyük limanından biri olan ...

İHA

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Yüzde 90'ı tamamlanan ve Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzeygüney aksı birbirine bağlanmış olacak.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından “Anadolu’da Genel Üretim Raporu” doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzeygüney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 90’a geldiği bölgede, üst yapı ve limanın işletilmesinde en büyük talipli KARDEMİR.
Karabük, Zonguldak ve Bartın’ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos limanı, Karadeniz’in en niteliklisi ve en donanımlısı 25 milyon ton kapasite ile Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olacak.

Mescier: “Karabük’ün yıllardır beklediği liman”
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, Filyos Limanı’nın Karabük’ün yıllardır beklediği bir proje ve beklediği bir liman olduğunu ifade ederek, “Karabük’ün dünyaya olan bağının perçinleneceği bir nokta” dedi.
Karabük sanayicisi ve TSO olarak limanı yakından takip ettiklerini kaydeden Mescier, “Liman şuan yüzde 8590 seviyesine ulaşmış durumda. Alt yapıyı devlet yapıyor gelecek yıl Mayıs veya Haziran gibi tamamlanması bekleniyor. Bizde yakinen takipteyiz. Bütün detayları takip ediyoruz” diye konuştu.

“KARDEMİR’in olmadığı bir Filyos Limanını düşünmek mümkün değil”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından limanın üst yapısını yap, işlet ve devret modeliyle ihale edileceğini de kaydeden Mehmet Mescier, “KARDEMİR yap işlet ve devret modelini yapabileceğini daha önce bakanlığa bildirdi. Bizde KARDEMİR’i destekliyoruz. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak limanın mutlaka KARDEMİR’in yada KARDEMİR’in içinde bulunduğu konsorsiyumun orada yönetici olması, o limanı iyi yönetmesi, idare etmesi gerektiğini destekliyoruz. KARDEMİR bu konuda çok istekli. Bu sayede KARDEMİR’in lojistik maliyetinin düşüp karlılığının artması sağlanacak. İçinde bulunduğumuz dönemde çelik sektörü zor dönemden geçiyor. Karlılığı arttırmak tabi ki amacımız ama belki bir süre için bu avantaj piyasadaki KARDEMİR’in varlığını devam ettirmesi için ihtiyacı olan bir bütçe olacak. Şuanda bu bölgede bu kapasitede bir liman yok. KARDEMİR farklı özel limanları kullanarak bu taşımacılığı yapıyor. Çok ciddi lojistik maliyetlerine katlanıyor. KARDEMİR’in yıllık 9 milyon ton hareketi var. KARDEMİR ve Karabük olmasa Filyos Limanına belki şuanda yük getirebilecek kimse yok. Onun için KARDEMİR olmazsa Filyos Limanı zaten bir anlam ifade etmeyecek. KARDEMİR’in olmadığı bir Filyos Limanını düşünmek mümkün değil. KARDEMİR mutlaka burada olmalı. Tek başına olabilir, bir konsorsiyum oluşabilir Karabük, Bartın ve Zonguldaklı sanayicilerinde içinde bulunduğu bir yapıda olabilir. Ama KARDEMİR’siz buranın olması düşünülemez. Sadece KARDEMİR değil, Karabük’te ihracat ithalat yapan başta demir çelik sektörü yapan bir çok firmamız var. Bu liman sayesinde bu firmalarımızın lojistik maliyetleri aşağıya düşecek. Dünyada daha rekabetçi bir hal alacağız. Belki ihracatımız artacak. İhracatı arttıracak farklı sektörler olabilir. Bu liman Batı Karadeniz Bölgesini mutlaka hareketlenmesine katkı sağlayacak bir liman. KARDEMİR kömür ve cevheri ithal ediyor. KARDEMİR ihracat da yapmak istiyor. Bu dediğimiz ithalat tonajları. Burada 3.5 milyon tonu üretip işte 2 milyon ton mamül ya da yarı mamül ihracatı olduğunu düşünürsek bu 15 milyon tonlara ulaşabilir. Birde KARDEMİR’den hammadde alıp yarı mamül alıp Karabük’te kullanan haddehanelerin de ihracatı eklendiğinde Karabük’te 15 milyon ton yük potansiyeli oluşacaktır. Buna Bartın ve Zonguldak’taki sanayi kuruluşları eklendiğinde zaten liman neredeyse bu bölgenin ihtiyacı ile talebi ile kendini dolduracak. Ayrıca arkasına yapılacak endüstri bölgesindeki yatırımlarla birlikte bir lojistik ve sanayi üssü haline gelmiş olacak bu bölge” dedi.

“Konteyner ile ihracat yapmaya çalışan bir iliz
Filyos Limanı’nın önemi de dikkat çeken Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, şunları söyledi:
“Filyos’un öyle bir noktası var ki; Filyos Zonguldak sınırları içerisinde. En yakın olduğu il Bartın. KARDEMİR’inde en yakın olduğu liman. Mecburen bu 3 il birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorunda. Buna ilaveten İç Anadolu’daki konteyner yükleri Marmara bölgesi, İstanbul’a yakın olan Gebze Bölgesi Limanlarına hareketi var. Oradaki limanlar zaten yetersiz. Özellikle kara trafiğinde bir yoğunluk var. Buradaki Filyos Limanında konteyner terminalleri yapılıp Gebze Bölgesindeki konteyner hareketinin bir bölümü Filyos’a kaydırıldığında Karabük, Bartın ve Zonguldak’ın haricinde belki Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum buralarda imalat, ihracat yada ithalat yapan firmalarda konteyner limanı olarak da Filyos Limanını kullanacaktır. Bu sayede Marmara’daki o yoğunluk karayolu, denizyolu yoğunluğu Batı Karadeniz’e kaymış olacak. Planlama zaten bu şekilde yapılmıştı. Lojistik olmazsa ürettiğiniz ürünün bir anlamı kalmaz. Karabük denize konteyner tarafından baktığınızda 300400 kilometre uzakta İstanbul’a. Konteyner ile ihracat yapmak Karabük’ten gerçekten çok zor ve çok ciddi konteyner ile ihracat yapmaya çalışan bir iliz. Bu kadar zorluğa rağmen. 100 kilometre uzağımıza böyle bir limanın olması demek bizim ihracatımızı çok rahatlatacak. İhracat yapacak ve yapma ihtimali olan firmalarında yatırım yapmasını, başka bir yere yatırım yapmasındansa Karabük’e yatırım yapma ihtimalini arttıracak. Böylece bölge sanayisinde de mutlaka gelişim olacaktır.”

KARABÜK

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çaylı’dan Madenciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çaylı’dan Madenciler Günü mesajı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Başkana kızıp eşinin bahçesine zarar verdiler
YEREL HABERLER Başkana kızıp eşinin bahçesine zarar verdiler
Karabüklü esnaftan örnek davranış
YEREL HABERLER Karabüklü esnaftan örnek davranış
Engelliler Günü'nde engellileri unuttular Karabük'te "Kitap Kafe"nin açılışında engelli rampası yapılmayınca engelli bir vatandaş yardımlarla içeri girebildi
YEREL HABERLER Engelliler Günü'nde engellileri unuttular Karabük'te ...
DÖGEP çalışmaları başladı
YEREL HABERLER DÖGEP çalışmaları başladı
Karabük'te kantin ve yemekhane denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Karabük'te kantin ve yemekhane denetimleri yapıldı
Vali Gürel sağlık kuruluşlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Gürel sağlık kuruluşlarını inceledi
Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan bilgilendirme ...
(Özel) Karabük Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açılaca Karabük Valisi Fuat Gürel: "İnşallah Batı Karadeniz’in için bir cazibe merkezi olacağız" AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal: "Burada doğru bir tesisleşmenin olması için sürekli istişare ediyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) Karabük Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak ...
Başkan Çaylı’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çaylı’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Karabük’te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karabük’te trafik kazası: 2 yaralı
Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) 2. Genel Kurula gidiyor
YEREL HABERLER Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) 2. Genel ...
Karabük'te içe suyu sertlik giderme tesisi erken yapılacak
YEREL HABERLER Karabük'te içe suyu sertlik giderme tesisi erken ...
JESTECH sayılı bilimsel dergiler arasına girdi
YEREL HABERLER JESTECH sayılı bilimsel dergiler arasına girdi
Köse'dan Yolbulan'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Köse'dan Yolbulan'a hayırlı olsun ziyareti
Safranbolu'da belediye çalışmaları
YEREL HABERLER Safranbolu'da belediye çalışmaları
Alperen Ocakları'ndan Engeliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Alperen Ocakları'ndan Engeliler Günü mesajı
Karabük İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Hasan Kaldırım: "3 ay gibi bir sürede 100 kilometre asfaltı başarıyla tamamlamış olduk"
YEREL HABERLER Karabük İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısı İl ...
Akdur: "Engelli kişilerin hayatlarını kolaylaştırmalı, engelli olmamak için dikkatli olmalıyız"
YEREL HABERLER Akdur: "Engelli kişilerin hayatlarını ...
Başkan Vergili Engelliler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Vergili Engelliler Günü'nü kutladı
Gürel'den Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Gürel'den Engelliler Günü mesajı
Köse'den 3 Aralık Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Köse'den 3 Aralık Engelliler Günü mesajı
KBÜ'de "Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi"
YEREL HABERLER KBÜ'de "Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X