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Milletvekili Güneş: “ Köy yolları evladiyelik oluyor”

İHA

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı asfaltla çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Güneş: “ Köy yolları evladiyelik oluyor”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük İl Özel İdaresi’nin 2019 yılı asfaltla çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Güneş, Karabük’teki köy yollarının sıcak asfalt yapılmasının devrim niteliğinde bir karar olduğunu ve köylülerin de bu durumdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Milletvekili Güneş, 2018 yılında Karabük Özel İdaresine ait Hamzalar tesisinde sıcak asfalt plenti kurma kararı aldıklarını ve bu kararın meyvelerini de bu yıl almaya başladıklarını söyledi.
Güneş, köy yollarının sıcak asfalt ile yapılmasının devrim niteliğinde olduğunu ve köylülerinde bu durumdan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü “Geçtiğimiz yıl asfalt konusunda Karabük adına önemli bir karar aldık. Köy yollarımızı sıcak asfalt ile yapmak için Özel İdaremizin Hamzalar tesisinde yaklaşık 10 milyon liraya mal olan sıcak asfalt plentimizi kısa süre içerisinde kurarak faaliyete başlattık. Böylece Karabük’te devrim niteliğinde bir işe imza atarak köy yollarımızı sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. Bilindiği gibi köy yollarımızı daha önce stabilize yol olarak yapıyorduk ancak bu yolun dayanaklılığı en fazla birkaç sene oluyordu. Köylerimize her gittiğimizde en çok şikayet edilen konu yol sorunuydu. Köylülerimiz de yeni durumdan memnunlar. En az 1015 yıl bize sorun çıkarmayacak bir yol yapıyoruz. Onlarda biliyorlar ki sıcak asfalt ile yapılan köy yollarımız evladiyelik oluyor. 2019 yılı için merkez ve tüm ilçelerimizde hedefimiz 90 km sıcak asfalt yapmaktı. Ama biz bu rakamın 10 km fazlasını yaparak 2019 yılını 100 km sıcak asfalt ile tamamladık. Şimdi önümüzdeki yılın programını da ilgili arkadaşlar yapıyorlar. İnşallah 2020 yılında da bu yılın üzerine çıkarak hedeflediğimizin üzerinde bir çalışma yılı olur.”
“2023’e kadar yol sorununu bitirmek istiyoruz”
2023 yılına kadar Karabük Merkez ve İlçelerinin köy yollarını sıcak asfalt ile kaplayarak dönemleri içerisinde yol sorununu bitirmek istediklerini vurgulayan Güneş, yol çalışmasının yanı sıra köylerin diğer ihtiyaçlarını da ellerinden geldiği ölçüde karşılamaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

KARABÜK

04 Aralık 2019 Çarşamba

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