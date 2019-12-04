Geleceğin "aşçısı" olacaklar Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, üniversitede yemek yaptı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde uygulamalı eğitim aldı.

Araştırma görevlisi Özkan Süzer tarafından uygulamalı olarak eğitim alan öğrenciler, tavuk sarması, salata ve sufle tatlısı yaptı. İlk kez bir üniversite ortamında yemek yapma imkanı yakalayan 12 öğrenci, üniversite ortamını da yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni Tuğba Süzer, öğrenciler için güzel deneyim olduğunu söyledi.

Güzel bir ortam olduğunu ifade eden Süzer, "Öğrencilerimizi üniversiteye teşvik etmek, böyle bir ortamı görmek amacıyla geldik. Üniversite mutfağı ve ortamı nasıl, burada yapılacak ürünlerde neler kullanılıyor, teknikleri bunlar anlatıldı ve yapıldı. Öğrencilerimiz genelde gastronomi ve mutfak okumak istiyorlar. Buraya elince de heyecanlandılar, daha da teşvik oldular. Hiç görmediler, Karabük ve Safranbolu'yu görmeyen öğrenciler bile var içlerinde" diye konuştu.

4 yıldır Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Fatih Bakkaloğlu da öğrenciler için yararlı bir uygulama olduğunu belirtti.

Öğrencilerin bu kadar büyük bir mutfakta daha önce çalışmadığını aktaran Bakkaloğlu, şunları kaydetti:

"Şuanda toplu şekilde ve ekip olarak çalışma ortamını görüyorlar. Arkadaş ortamındayken durum farklı büyük bir mutfağa geçtiklerinde ekip ruhuyla çalışmak farklı. Her biri birimlere ayrılmış durumda. Her biri farklı ekiplerle çalışıyorlar. Bu imkanı ve ortamı sınıf ortamında bulamıyoruz. Kendimize yetecek kadar mutfağımız var, servis atölyemiz var. Büyük mutfakta ve küçük mutfakla çalışmak arasında dağlar kadar fark var. Büyük mutfakta çalışmanın ruhunu da hissetmiş oluyorlar."

11. sınıf öğrencisi Sema Göynük de ilk kez böyle bir ortamda bulunduğunu ifade etti.

Kendileri için yararlı bir uygulama olduğunu anlatan Göynük, "Çalışma ortamı çok iyi, mutfak da çok güzel. Aynı ortamda çalışmak bende isterim, bu bölüme devam etmek istiyorum. Daha önce böyle bir ortamda çalışmak buna benzer bir atölyemiz var. Ama bu kadar iyi değil. Hayalim öncelikle 4 yıllık üniversite kazanmak, bölüm olarak da gastronomi istiyorum. Hayalim ünlü bir aşçı olmak" değerlendirmesinde bulundu.

KARABÜK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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