(Özel) Hem ders yaptılar hem de mahalleye renk kattılar

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Çerçiler Mahallesi'nde hem ders yaptı hem de mahallede kötü görüntüye neden olan duvarı boyayarak renklendirdi.

Karabük Belediyesi tarafından Çerçiler Mahallesi'nde yapılan yol genişletme çalışmasının tamamlanmasının ardından mahalle muhtarı Halim Kaya, yol kenarındaki istinat duvarının daha güzel görünmesi için KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'tan destek istedi.

Rektör Polat da resim bölümü ile irtibata geçerek, mahalledeki duvarın öğrenciler tarafından daha güzel bir görünüme kavuşturulacağını belirterek, çalışma başlatıldı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eda Özçelikbaş tarafından 3 haftalık bir program hazırlandı. 3. sınıfta yer alan 12 öğrenci, 3 hafta süresince hem derslerini burada yaptı hem de mahallenin girişinde yer alan duvarı yaptıkları çalışmayla renklendirdi.

Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eda Özçelikbaş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, duvar resminin 3. sınıf öğrencileriyle yaptıkları ders olduğunu söyledi.

Ders kapsamında her hafta ya da aylık olarak boyadıkları duvarlar olduğunu ifade eden Özçelikbaş, "Muhtarımızla da iletişime geçince 3 haftalık bir program hazırladık. Bu programda en önemli şey şuydu, köyün doğal yapısı, Safranbolu’ya önceden bağlı olup çok köklü bir tarihinin olması çok kıymetliydi. Var olan mekan yapısına uygun olarak ders kapsamında sanatla terapi bağlamında dışa vurum çalışıyorduk. Gençlerle 'bu duvarları nasıl güzel yapabiliriz?' diye konuştuk. Hepsi kendilerine özgü ifadelerle duvarları bölümlere ayırarak resmettiler. Renklerde oldukça doğa ve köyün bütünde olan renkleriyle uyumlu olmasını istediğimiz için bu tonları belirledik" diye konuştu.

Köye geldiklerinde kendilerini meditasyon yapmış gibi hissettiklerini aktaran Özçelikbaş, şunları kaydetti:

"Köy çok güzel, sessiz ve sakin. Kendi halinde bir düzeni var. Muhtarımız çok özverili. Çok da eğlendik. Bugün son haftamız. Toparlayacağız tamamen ama sonra devam edeceğiz muhtemelen. Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Gençlerde çok eğlendi. Gerek doğası gerek hayvanlarla bir arada olması her şekilde dışa vurum dediğimiz olayı çok doğru bir şekilde resmettiğimizi ve ifade ettiğimizi düşünüyorum."

Mahalle muhtarı Halim Kaya da mahalle girişindeki yolu çok dar olması nedeniyle Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye başvurduğunu ve yolun genişletildiğini belirtti.

Kaya, "Belediye Başkanımız Rafet Vergili geldiğinde 'buranın hali ne, burası merkez' dedi. 'Tek araçlık yolun olduğu yere duvar yapalım' dedi. Alttan ve üstten duvarlar yapıldı. Tabi geçtiğimiz yıllarda duvarlarda yapılınca böyle kaldı. Bende Rektörümüz Refik Polat'a gittim durumu anlattım. Karabük Üniversitesi gelişen Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden. Bizimde böyle bir talebimiz var. Bizim mahallemizde duvarlar var. 'Resim bölümü öğrencilerinin boyamasını istiyorum' dedim. O da sağ olsun aracını verdi. Öğrenciler her hafta buraya gelip hem ders yapıyorlar hem de duvarları boyuyorlar. Bu Karabük'e güzellik katıyor. Karabük Üniversitesi'nin var olduğunu bütün cümle aleme göstermiş oluyor. Başta belediye başkanımıza, rektörümüz olmak üzere emeği geçen hocam ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

KARABÜK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.