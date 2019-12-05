Karabük Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Karabük Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

Karabük Belediye meclisi aralık ayı toplantısı Meclis Toplantı Salonu'nda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında gerçekleştirildi.

Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda, bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

Toplantı sonunda, Karabük Belediye meclisi ocak ayı toplantısının 08 Ocak 2020 tarihinde saat 17.00’da yapılması kararlaştırıldı.

KARABÜK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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