Vergili'den Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vergili, mesajında, 1934 tarihli yasa sayesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yanı sıra çağdaş bir ülke olmanın ilk adımının atıldığını belirtti.

Türkiye'nin demokratikleşmesinin en önemli adımlarından birisinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi olduğunu ifade eden Vergili, "Tarihimiz boyunca devlet idaresinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer tutan, kadim kültürümüzün şekillenmesinde, eğitimde, istihdamda, karar alma ve yönetim mekanizmalarında büyük bir görev üstlenen Türk kadınına, cumhuriyet döneminde siyasi hayatta hak ettiği rolü üstlenme imkanı tanınmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde dünya geneline göre oldukça erken bir tarihte kadınlarımız seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. 5 Aralık 1934 tarihinden bu yana Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan bu anlamlı gün dolayısı ile hayatın bütün yükünü beraber sırtladığımız, sergiledikleri başarılarla bize ilham veren kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümünü kutluyor, istiklal savaşımızda kahramanca mücadele eden kadın kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

KARABÜK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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