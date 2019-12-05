Araştırmacıyazar ve Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) “Sultan II. Abdülhamid döneminden Birinci Dünya Savaşı’na Savunma Sanayisi ve Dış Politika İlişkisi ” konulu konferans verildi.

Karabük Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından geleneksel hale gelen “1 Kitap 1 Yazar” etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı ve Araştırmacı yazar Dr. Naci Yorulmaz okurlarıyla buluştu.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Yorulmaz, Osmanlı Devletinin Sultan II. Abdülhamid döneminden Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemdeki savunma sanayisini ve dış politika ilişkilerini ele aldı.

Konuşmasında Sultan II. Abdülhamid’in silah ithalatı ve savunma anlaşmalarını dış politikada bir denge unsuru olarak kullandığını belirten Yorulmaz, “Bismarck döneminden başlayarak Almanya silah satışlarını bir dış politika enstrümanı olarak kullanmıştır. Osmanlı Devleti de bu stratejinin ilk pilot uygulamasıdır. Almanya, Osmanlı üzerinden global bir strateji takip etti. Güney Amerika’daki Meksika, Şili, Peru gibi ülkelerde uygulamaya çalıştığı model aslında Osmanlı İmparatorluğu’nda uyguladığı başarılı bir modelin tatbikatıydı. Alman finans kapitalini Osmanlı pazarına açan unsur silah satışlarıdır. Bağımlı savunma sanayisi ile bağımsız dış politika imkansızdır. AlmanyaOsmanlı yakınlaşması ve nihayet Birinci Dünya Savaşı İttifakı silah ticaretinin sistematik ve belkide kaçınılmaz bir sonucudur.” dedi.

Savunma sanayisinin bugünde dış politikanın en önemli araçlarından bir tanesi olduğunun altını çizen Dr. Yorulmaz, “Dış politikada bağımsız bir strateji takip etmek istiyorsanız savunma sanayinizi bağımsız hale getirmeniz gerekir.” diye konuştu.

Dr. Naci Yorulmaz, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Soru ve cevap bölümünün ardından Yorulmaz, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

Yorulmaz, program öncesinde Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Özcan Büyükgenç, Kütüphane ve Dokümantasyon Başkanı Mustafa Cünük ve Türk Kızılay’ın üyeleri eşlik etti.

KARABÜK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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