Dünya Gönüllüler Günü yürüyüşü

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yürüyüş programı gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılında gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla her yıl 5 Aralık’ta kutlanan Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Karabük’te yürüyüş programı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu ortaklığında düzenlenen yürüyüş Yenişehir Çamlık bölgesinden başlayan yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı. Kent Meydanına kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

KARABÜK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.