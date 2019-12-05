Safranbolu’da "çevre bilinci" semineri

Safranbolu’da toplumsal çevre bilincinin artırılması, doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması, gelecek kuşaklara temiz ve sürdürülebilir çevre bırakmak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca Safranbolu Kanuni Ortaokulunda seminer düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, çevrenin, canlılar için büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Canlıların yaşamak için soluk aldıklarını, beslendiklerini, barındıklarını ve türlerini sürdürdükleri ortamı onlara çevrelerinin sağladığını, canlıların çevreleriyle bir bütün olarak yaşamlarını sürdürmekte olduğunu ve bu bütünlük içinde yaşam mücadelesi verdiğini, onları çevrelerinden ayrı olarak düşünmenin mümkün olmadığını ifade eden Gümüş, "Çevrenin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, yapılması gerekenler arasında önceliği oluşturmaktadır. Bu bağlamda bireylerin çevre değerlerinin önemi konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu bilinçlendirmenin çocuklara yapılması daha güvenli yarınlar için önemli bir adım olacaktır. Çünkü bugünün küçükleri olan çocuklara yarınlar emanet edilecektir. Bu tür eğitim faaliyetleri ile öğrencilerimizin bilinçlenmesi sağlanacaktır" dedi.

KARABÜK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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