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"Gençliğe El Ver, Geleceğe Yön Ver" projesi

İHA

Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından "Gençliğe El Ver, Geleceğe Yön Ver" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için bağış yemeği düzenlendi.

"Gençliğe El Ver, Geleceğe Yön Ver" projesi

Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından "Gençliğe El Ver, Geleceğe Yön Ver" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için bağış yemeği düzenlendi.
"78 Liraya 78 Gence El Ver" sloganıyla Safranbolu'da bir otelde düzenlenen yemeğe, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Naci Yorulmaz, KBÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Defterdarı Osman Koçaş, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Vargeloğlu, İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsmail Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, akademik personel sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, müdürleri ve temsilcileri ile iş adamları ve bağışçılar katıldı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, projenin gerçekleştirilmesini sağlayan Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç'e ve ekibine teşekkür etti.
Türk Kızılayı Karabük Şubesinin güzel işler yaptığını ifade eden Gürel, "İhtiyaç sahipli vatandaşlarımızın imkanları ölçüsünde yardımına koşuyorlar, sosyal projeler gerçekleştiriyorlar, bugünde burada bizleri iş adamlarımızla, hayırsever vatandaşlarımızla bir araya getirerek üniversitemizde okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için elini taşın altına koydular ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk Kızılay, bizim kamu kurum ve kuruluşlarımızdan ayırmadığımız bir kurum. Ülkemizin şefkat eli. Nerede bir ihtiyaç sahibi olan varsa hemen yetişiyor" dedi.
KBÜ Rektörü Polat da Türk Kızılayı Genel Merkezi ve Karabük Şubesine teşekkür etti.
Karabük Üniversitesi'nin ülkenin göz bebeği bir üniversitesi olduğunu aktaran Polat, şunları kaydetti:
"50 binden fazla öğrencimiz var. 80 ülkeden öğrencimiz var. Uluslararası bir üniversiteyiz. Elbette bu öğrencilerimizin içinde birçok ihtiyaç sahibi öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize hepimizin sahip çıkması gerekiyor ve bugün de burada Türk Kızılayı Karabük Şubemiz tarafından geliri ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs olarak kullanılacak bir yemek organize edildi. Çok mutlu olduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çocuklar ülkemizin geleceği. O yüzden el birliği ile hep birlikte sahip çıkalım inşallah."
Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Naci Yorulmaz ise "Karabük" deyince aklına ilk projeler geldiğini belirtti.
Karabük'ün adeta bir proje şehri olduğunu vurgulayan Yorulmaz, "Bundan bir ay kadar önce de Türk Kızılayı Karabük Şubemizin önderliğinde yürütülün çağın filozofları projesine katılmıştım. Bugün de çok anlamlı ve çok önemsediğim bir projemiz için buradayım, Ben başta şube başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Bizleri böyle hayırlı bir işte bir araya getirdiler" diye konuştu.
Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Gençlerin ülkenin hem bu günü hem de geleceği olduğunu belirten Büyükgenç, şu ifadelere yer verdi:
"Onun için çok önemsiyoruz. Biz toplumun her kesimi için varız. Onlar içinde değişik sosyal projelerimiz var. Onların da hep yanlarındayız ve yanlarında olacağız. Ancak gençler ayrı. Onlara ayrı bir önem veriyoruz. Bugün de burada Tüm kademelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz 'Gençliğe El Ver, Geleceğe Yön Ver' projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir Bağış yemeğimizde beraberiz. Nasip olursa üniversitemizde okuyan 78 gencimizin ihtiyacının karşılanmasına destek olmayı arzuluyoruz. Bize bazen soruyorlar, 'yemek ücreti neden 78 lira veya neden 78 öğrenci?' diye. Bizde cevap veriyoruz. Karabük'ümüzün plakası da o yüzden. Biz Türk Kızılayı Karabük Şubesiyiz. O yüzden de Karabük'ümüzün plakası olsun istedik ve 78 liraya 78 gence el ver dedik."
Program sonrası Karabüklü ressamların gelirini Türk Kızılayı'na bağışladığı tablolar ve Kızılay bünyesinde açılan flografi kursunda yapılan flografi eserleri açık arttırma ile satıldı.

KARABÜK

05 Aralık 2019 Perşembe

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