Metin Türker ölümünün 22. yılında mezarında anıldı

Eski Hakİş Genel Sekreteri ve Çelikİş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker, ölümünün 22. yılında mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybeden Türker için ölümünün 22. yılında Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarı başında mevlit okunarak dua edildi. Anma törenine, Türker'in yakınlarının yanı sıra, Çelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Çelik İş Sendikası genel merkez yöneticileri, KARDEMİR AŞ. yetkilileri, Çelikİş Sendikası Karabük Şube yöneticileri, Kardemir Karabükspor yöneticileri, futbolcular ve fabrika çalışanları katıldılar.

Çelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, toplumsal işlerde cemiyetçilik de insanlar hoş bir seda bırakıyorsa işte Metin ağabeyimizin kabrinde olduğu gibi 22 yıl sonra da anılabiliyorsa doğru işler yapılmış demektir. Doğru insan olunmuştur demektir. Bizde Metin ağabeyimizin bıraktığı çizgiden yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’de sendikacılık kavramı konuşulmaya başladığında Metin Türker akla gelir. Bize bıraktığı Çelikİş sendikasını ondan aldığımız ilhamla öğrettikleriyle tecrübeyle bizde yolumuza devam ediyoruz. Karabük’te kapanan bir fabrikayı, karanlığa gömülen bir şehri tekrar rahmetli Necati Çelik, Mutullah Yolbulan ile birlikte kol kola girerek hem KARDEMİR’i hem de Karabük’ü kurtaran ender insanlardan biri olarak anılmaya devam edecektir. Dolayısı ile Genel Başkanımızla ilk tanıştığımızda da gurur duyduk, ölümünden 22 yıl sonra da gurur duyuyoruz” dedi.

Kur'anı Kerim ve duaların okunduğu tören Türker’in mezarına karanfil bırakılması sonrası son bulurken, Genel Başkan Değirmen KARDEMİR eski Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan'ın da mezarını ziyaret ederek dua etti.

KARABÜK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:21

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