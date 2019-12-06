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KARDEMİR Genel Müdürü Soykan: "Tonu 2 bin dolar olan ürünler üretmeliyiz" "Otomotiv sanayi, savunma ...

İHA

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, tonu 2 bin dolar olan ürünler üretmek gerektiğini ifade ederek, 6. yüksek fırınla birlikte hedefledikleri 3,5 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşacaklarını, bu kapasiteyle birlikte dünyanın en büyük ilk 100 çelik üreticisi arasına gireceklerini kaydetti.

KARDEMİR Genel Müdürü Soykan: "Tonu 2 bin dolar olan ürünler üretmeliyiz" "Otomotiv sanayi, savunma sanayi için KARDEMİR’de çelik üretmeye çalışıyoruz"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, tonu 2 bin dolar olan ürünler üretmek gerektiğini ifade ederek, 6. yüksek fırınla birlikte hedefledikleri 3,5 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşacaklarını, bu kapasiteyle birlikte dünyanın en büyük ilk 100 çelik üreticisi arasına gireceklerini kaydetti.
KARDEMİR ve Türkiye emekliler Derneği Karabük Şubesi tarafından "KARDEMİR’in Çınarları, Vefa Günü" adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yıllar sonra emekli olan çalışanları yeniden bir araya getirdi. Eğitim Kültür Merkezi'nde yapılan programda konuşan KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, kendileri için çok anlamlı ve özel bir gün olduğunu söyledi. Ülkenin ilk entegre demir çelik fabrikası olan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri'nin bugünlere gelmesinde emek ve alın teri dökmüş, Türkiye’nin endüstriyel atılımlarına öncülük eden bu şirketin gelişmesi ve büyümesi için çaba sarf etmiş, en zor anlarında fedakarlık göstererek iş yerlerine sahip çıkmış, cefa çekmiş insanlarla bir arada olmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden Soykan, özelleştirme sonrası gerçekleştirdiği atılımları ve özellikle son yıllarda tamamlanan yatırımlarla üretim kapasitelerinde yaşanan artışları, sağlanan ürün çeşitliliği ile çevre ve toplum odaklı faaliyetleri anlattı.
Fabrikanın 2 milyar doların üzerindeki yatırımla, bir taraftan üretimlerini kapasitelerini artırırken, diğer yandan da 2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açılışını gerçekleştirdiği Ray Profil Haddehanesi ile Türkiye ve bölge ülkeler arasında tek ray üreticisi haline geldiğini söyleyen Genel Müdür Soykan, bu yıl tamamlanan Demiryolu Teker Fabrikası ile birlikte de bu alanda da dünyanın sayılı üreticileri arasına adını yazdırdığını kaydetti. Bu büyük gelişimde bugünkü çalışanlarla birlikte geçmişte fabrika için alın ve akıl teri döken çalışanların payının büyük olduğuna dikkat çeken Soykan, "Sizler belki bu müessesedeki görevinizi tamamladınız, devletimizin size tanıdığı emekliliği hak ederek buradan ayrıldınız. Ama ne sizlerin bu müesseseye karşı görevleriniz bitti, ne de bizim sizlere karşı sorumluluklarımız. Bizim görevimiz sadece üretmek, ama ne pahasına olursa olsun sadece üretmek değil. Bizim asıl gayemiz, üretirken bütün paydaşlarımızın mutluluğuna hizmet etmek, toplumun refahına hizmet etmek, ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek. Bunu bizler bugün için burada fiili olarak çalışarak yapıyoruz, sizler de emekli olup buradan ayrılsanız da, yine her defasında buraya sahip çıkarak yapıyorsunuz. Bir kurumu ayakta tutan en önemli şeylerden birisi hiç şüphesiz orada emek veren insanlardır. O yüzden bizim için çok değerlisiniz” dedi.

"Farklı ürünler üretmeliyiz"
2021 yılında üretime alınması planlanan 6. yüksek fırınla birlikte KARDEMİR’in hedeflediği 3,5 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşacağına, bu kapasiteyle birlikte dünyanın en büyük ilk 100 çelik üreticisi arasına gireceklerini de belirten Soykan, şunları kaydetti:
"1995 ve 2002 yıllarında kapatılma ile karşı karşıya gelerek her türlü zorluğu yaşayan fabrikamız, 20 yıl sonra dünyanın ilk 100 çelik üreticisinden biri haline geliyor. Otomotiv sanayi, savunma sanayi için çelik üretmeye çalışıyoruz. Nasıl 40’lı 50’li yıllarda Fırat’ın üstündeki köprüyü, TRT kulesini yapan bir işletme varsa, bugün de savunma ve otomotiv sanayine çelik üretmeye çalışan bir tesis var. Burası büyüdükçe çalışan sayısı artacak, çalışanlar daha iyi şartlarda yaşayacak, şehrimize katkımız daha fazla olacak. Farklı ürünler üretmeliyiz, tonu 450 dolar olan inşaat demiri değil, tonu bin dolar, 2 bin dolar olan ürünler üretmeliyiz. Aynı tonajda gelirimizi 2 katına çıkartmalıyız. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bu şekilde devam ettikçe, sizler çalıştınız, sizin torunlarınız da çalışacak böyle dededen toruna devam edecek."
Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut ise yıllar sonra "vefa günleri" adıyla düzenlenen etkinlik nedeniyle fabrika yönetimine ve Genel Müdür Soykan'a teşekkür ederek, "Emek ve alın teri döktüğümüz bu fabrikada emekli olduktan sonra böylesi bir etkinlikle hatırlanmak çok güzel bir duygu. Bu etkinliğin Türkiye’nin diğer şirketlerine de örnek olmasını diliyorum" dedi.
Bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinlik, en kıdemli emeklilere plaket takdimi ve KARDEMİR Çınarları büstüne plaket çakılmasının ardından düzenlenen fabrika gezisi ve yemek ikramı ile sona erdi.

KARABÜK

06 Aralık 2019 Cuma

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