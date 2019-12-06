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İl idare şube başkanları toplantısı Vali Gürel Başkanlığında yapıldı

İHA

İl idare şube başkanları toplantısı Vali Gürel Başkanlığında yapıldı

Karabük İl İdare Şube Başkanları toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24. maddesi gereğince idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yapılan İl İdare Şube Başkanları toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.
Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde Sosyal Tesislerde yapılan toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcıları Muhittin Gürel, Barboros Baran ve Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri katıldı.
Kamu Kurum ve Kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemini belirten Vali Fuat Gürel; “İlimiz genelindeki kamu görevlilerinin mesai saatlerine (giriş ve çıkış) riayet etmesi herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi lazım. Kamu hizmetlerine erişimin sağlanması hususunda vatandaşlara yardımcı olunarak vatandaşların işlerinin en kısa sürede halledilerek, yaşlı, şehit ailesi, gazi ve engelli vatandaşlarımızın yapmış olduğu başvurularda her türlü kolaylığın sağlanarak en kısa sürede hizmet verilmeli. Bunun yanında kamu harcamalarının ilgili mevzuat çerçevesinde yapılarak tasarruf tedbirlerine uyularak, gereksiz alım ve harcama yapılmaması lazım. 20192020 eğitimöğretim döneminde araç trafik yoğunluğu dikkate alınarak gerekli trafik önlemlerinin gözden geçirilmesi, okullar bölgesinde özellikle giriş çıkış saatlerinde trafik ve emniyet tedbirlerinin sağlanması konusunda İl Milli Eğitim, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerekli çalışmaların yapılmalı. Taşımalı eğitim sisteminde kullanılan okul servis araçlarının sık sık denetimlerinin yapılmasının yanı sıra kantin, yemekhane, mutfak vb yiyecek içecek bulundurulan alanların denetimlerinin aksatılmadan devam ettirilmeli. Mevsim şartlarının getirdiği sağlık sorunlarına karşı hastanemiz ve sağlık kuruluşlarımızda gerekli hazırlıkların yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi , obeziteye karşı öğrencilerimiz bilinçlendirilmeli. Olumsuz hava koşulları sebebiyle kar yağışı ve buzlanma olması halinde yollarda gerekli tedbirlerin önceden alınarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemeli” diyerek kurum müdürlerine talimatlar verdi.
İl İdare Şube Başkanları toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile sona erdi.

KARABÜK

06 Aralık 2019 Cuma

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