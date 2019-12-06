Safranbolu Belediyesi aralıksız çalışıyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Esentepe ve Barış mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Şefliği tarafından tamamlanan asfalt serme işleminin ardından sanayi bölgesindeki çalışmaların da tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Belediyemiz çalışma programı ve halkımızın talepleri dahilinde kentimizin tüm bölgelerinde hizmetlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile Safranbolu ve Safranbolulu vatandaşlarımızın hayatlarını normal şartlarda idame ettirebilmeleri için 7/24 görevlerinin başındalar. Tüm mahalle ve caddelerde çalışmalarımız aralıksız devam edecek" denildi.

KARABÜK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:21

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