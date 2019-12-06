KARDEMİR'den "filtre" açıklaması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından "Termik Santral Bacalarına Filtre Takılması" hakkındaki yasal düzenleme konusunda bir süredir şirketin haberlere konu olması dolayısıyla açıklama yapıldı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, şirketin enerji santralinin ilk kez 1939 yılında işletmeye alındığını, proses gazlarını yakarak üretim yapan toplam 77,5 MW kapasiteli bir enerji santrali olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Termik Santral Bacalarına Filtre Takılması ile ilgili yasal düzenleme konusunda bir süredir basında yer alan haberlerde şirketimizin adı da geçmektedir.

KARDEMİR enerji santrali ilk kez 1939 yılında işletmeye alınmış olup, proses gazlarını yakarak üretim yapan toplam 77,5 MW kapasiteli bir enerji santralidir. Santralın gaz+kömür yakan kısmının kapasitesi 27,5 MW’dır. Bu santralimizde bulunan 3 kazan çıkışına 20082010 yılları arasında yaklaşık 9,7 milyon dolar yatırım harcaması ile Elektro Statik Filtreler yapılmıştır. Bu filtrelerden birincisinin açılışı da dönemin Çevre ve Orman Bakanı olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlarla yasal emisyon sınırlarının altına çekilen kazan bacalarının tamamı halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemine veri göndermekte olup, emisyon izlenmesi anlık olarak Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. 2013 yılında hizmete alınan 50 MW’lık enerji santralimiz ise atık gazların elektrik enerjisine çevrildiği bir tesis olup, kömür kullanımı söz konusu olmayan bir santraldir. Şirketimizin, bahse konu haberlerde geçen termik santralle bir ilgisi bulunmamaktadır."

KARABÜK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:21

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