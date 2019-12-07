KBÜ'de şiir, drama ve müzikle buluştu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerini drama ve müzik eşliğinde seslendirdi.

KBÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi, Sesli Düşünce Öğrenci Kulübüyle beraber "Ayrılık Sevdaya DahilŞiir Akşamları 4" programı düzenlendi.

Sonbahara uygun olarak ayrılık temasının işlendiği şiir gecesine, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, üniversitenin akademik ve idari personeli, aileleri ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve öğrencilerin akademisyenlerle aynı sahneyi paylaştığı şiir gecesinde usta şairlerin eserleri müzik grubu eşliğinde seslendirildi. Öğrenciler bazı şiirler öncesinde de çeşitli dramalar sergiledi.

Sesli Düşünce Öğrenci Kulübü akademik danışmanı öğretim görevlisi Mesut Doğan, sahne alan öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde drama, şiir, tiyatro, yazarlık gibi eğitimler aldığını ve bu eğitimler kapsamında belli dönemlerde etkinlikler gerçekleştirdiğini belirtti.

Gecenin sonunda Rektör Polat da bir şiir okudu. Okuduğu şiirin ardında yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür eden Polat, bu gibi programların devam etmesi temennisinde bulundu.

KARABÜK 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:22

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