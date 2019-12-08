2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük’te iki otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.

Z. B. (56) idaresindeki 78 BP 591 plakalı otomobil ile 63 nolu sokak üzerinde seyir halinde iken 100 nolu sokağın kesiştiği noktada sürücü A. E.’nin (47) idaresindeki 78 AP 815 plaka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.E yaralanarak, olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Trafik polisleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KARABÜK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.