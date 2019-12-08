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- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Dün gece, Karabük Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesiyle gelen itfaiye eipleri otomobilin motor kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.





KARABÜK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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