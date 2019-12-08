KARABÜK´te, soğukta üşüyen sokak kedisi, markete sığındı. Market işletmecisi kedinin karnını doyurup, üzerine örtü örttü.

Dün akşam saatlerinde, 100. Yıl Mahallesi´nde soğukta üşüyen sokak kedisi markete girdi. İçeride dolaşan kedi daha sonra elektrikli ısıtıcının karşısındaki sandalyenin üzerine yattı. Market işletmecisi Samet Erkartal, kediye süt ve salam, verip karnını doyurduktan sonra üzerine örtü örttü. Alışverişe gelenler kediyi sevdi.

Samet Erkartal (24), "Müşterilerin peşinden geldi. İçeride dolandı. Sandalyenin üzerine çıktı. Isıtıcının karşısında uyudu. Biz de karnını doyurup, sahip çıktık bu soğuk havada" dedi.



KARABÜK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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