Valilik Özel Kalem Müdürünün acı günü

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Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün hayatını kaybeden ablası Aysel Tanış son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun zamandır tedavi gördüğü rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Aysel Tanış için Safranbolu Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve yakınları taziyelerini kabul ettiği törende, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ögle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Tanış'ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

KARABÜK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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