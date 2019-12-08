AK Parti'de delege seçimleri tamamlandı

AK Parti Karabük İl Başkanlığında gerçekleştirilen ve yoğun katılımın yaşandığı delege seçimlerinde 400 delege belirlendi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, olağan kongre öncesinde demokratik bir seçimi daha geride bıraktıklarını söyledi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz teşkilatın demokrasi adına örnek bir seçimi daha geride bıraktığını belirterek, "Parti üyelerimiz sandığa giderek özgür iradeleri ile delege seçimlerini yapmışlardır. Bugüne kadar olduğu gibi bu delege seçimlerimizde sükünet içerisinde ve yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir. Üyelerimiz ve delegelerimizin yoğun katılımı partimize ne derece sahip çıkıldığının önemli bir göstergesidir. Bu da bizi son derece mutlu etmektedir. Bütün üyelerimizi delege seçimleri konusunda bilgilendirdik. Üye ve delegelerimiz de kurulan sandıklara giderek en demokratik haklarını yerine getirdiler. Partimiz içerisinde demokrasiyi her zaman en altlardan başlayarak en üste kadar uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah delege seçimlerimiz camiamıza, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olur. Delege seçimlerimizin ardından 7.'inci olağan kongremizin de demokrasi adına güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Üyelerimiz ve delegelerimize göstermiş oldukları demokratik olgunluktan dolayı da çok teşekkür ediyorum" dedi.

KARABÜK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.