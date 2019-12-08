Karabük'te, sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu

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- KARABÜK´te, tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın durmasına sebep oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grup maçında Karabük Demir Kartal Bedensel Engelli Basketbol ile Aydın Genç Efeler Bedensel Engelli Basketbol takımları Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu´nda karşı karşıya geldi. Ev sahibinin üstünlüğüyle geçen ilk yarıda sahaya Golden Retriever cinsi köpek girdi. Seyirciler, salona nasıl girdiği bilinmeyen, parkede sporcuların arasında turlayan köpeği alkışladı. Maçın hakemi ise topu zıplatarak köpeğin soyunma odasına doğru yönelmesini sağladı, ancak köpek sahaya geri döndü. Ev sahibi takımın antrenörü Ercan Kollu, tasmasından tuttuğu köpeği salondan çıkardıktan sonra hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Tüm bu yaşananlar takımın yöneticisi Ziya Yalçın tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karşılaşma, Karabük Demir Kartal´ın 8042 üstünlüğüyle tamamlandı.



KARABÜK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

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