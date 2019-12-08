AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz görevinden istifa etti

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz, 7. olağan kongre süreci doğrultusunda yapılan istişareler sonucu ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

İlçe Başkanı Palaz yaptığı açıklamada , 18 Kasım 2017 tarihinde devraldığı Eskipazar AK Parti ilçe başkanlığı görevimi bu güne kadar layıkıyla yerine getirdiğine inandığını söyledi. Plaza, “İlçe Başkanlığım sürecinde desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere ilçe teşkilatı arkadaşlarıma ilçe kadın kolları başkanıma ve yönetimine gençlik kolları başkanı ve yönetimine tüm Eskipazarlı hemşerilerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum. Yeni göreve gelecek arkadaşımıza da şimdiden muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

AK davanın bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise, “7. olağan kongre süreci doğrultusunda yapılan istişareler sonucu Eskipazar İlçe Başkanımız İsmail Palaz istifasını vermiştir. AK dava bir bayrak yarışıdır, Eskipazar İlçe Başkanımız İsmail Palaz’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim, kendisi İlçe Başkanı olmasa bile AK davanın neferi olarak yine hizmet edecektir. Bundan sonraki hem siyasi hem de iş hayatında kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

KARABÜK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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