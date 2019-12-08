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Amatör lig maçında taraftarlar birbirine girdi: 1 yaralı

İHA

Karabük'ün Yenice ilçesinde amatör takımların futbol mücadelesinde taraftarların arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Amatör lig maçında taraftarlar birbirine girdi: 1 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde amatör takımların futbol mücadelesinde taraftarların arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Amatör Ligi’nde Yenice Cebecispor ile Karabük Köyüspor arasında oynanan karşılaşma sırasında, taraftarlar arasında tartışma çıktı. Maç sırasında çıkan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tunay S. isimli şahıs yaralandı. Olay nedeniyle futbolcular da tribünlere koştu. Yaralı taraftar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çıkan kargaşa üzerine çevik kuvvet ve güvenlik görevlilere müdahale ederken, saldırgan gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK

08 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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