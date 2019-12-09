Safranbolu'de çevre temizliği çalışması

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların temiz ve ferah bir şehirde nefes almaları için tüm şehirde hummalı bir temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, daha yaşanabilir bir Safranbolu için çalışan ekiplerin yol yıkamadan, yabani ot ve durak temizliğine, konteyner yıkamaya ve bakım onarımına kadar pek çok alanda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çalışmaların kentin her bölgesinde devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Personelimiz 7/24 anlayışı ile ülkemizin göz bebeği olan Safranbolu'ya ve halkına hizmet parolasıyla çalışmalarına devam etmekte. Müdürlüğümüze bağlı ekipler, vatandaşlarımızın taleplerini de olabildiğince kısa sürede yerine getirmekte. Belediye Başkanımız Elif Köse’nin öncülüğünde çok daha temiz ve adına yakışır bir Safranbolu için var gücümüzle çalışma devam ediyoruz."

KARABÜK 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.