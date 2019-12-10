Karabük'te sis etkili oldu Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

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Karabük'te sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Karabük, güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler takip mesafesini korudu.

Ayrıca sis bulutunun altında kalan çok sayıda binanın görünüşü kapanırken, bazı vatandaşlar ise sis altında sabah sporunu yaptı.

KARABÜK 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

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