Vergili'den Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vergili, mesajında, tüm insanların dil, din, ırk, cins ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan ve 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 71. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

İnsanın en yüce değer olarak görüldüğü anlayışla kaleme alınan ve Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından imzalanan beyannamenin; insanlık tarihinin geçmişten gelen mücadele ve arayışları neticesinde oluşturulduğunu, tüm insanların ortak güvencesi olarak adeta insan haklarının anayasası hüviyetini aldığını ifade eden Vergili, şunları kaydetti:

"Pek çok mazlum millete örnek teşkil eden bir milli mücadelenin sonunda, kurulan Cumhuriyet ile birlikte çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olma yürüyüşünde emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, birey, kurum ve devlet ilişkilerini evrensel boyutta düzenleyen bu bildirgenin de altına ilk imza atan ülkelerden biri olmuştur. Türkiye; beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesine, bunların güvence altına alınarak değişen koşullara göre geliştirilip uyarlanmasına ve bu evrensel değerlerin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tüm dünyada egemen olması noktasında gayretlerine kararlılıkla devam etmektedir. Bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşüncelerle; insan hakları ihlallerinin olmadığı, sevgi ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya temennisiyle başta milletimiz olmak üzere tüm dünya milletlerinin insan hakları gününü kutluyorum."

KARABÜK 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.