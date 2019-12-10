BB İl Başkanı Kıraç, “Doğu Türkistan Çin’e peşkeş çekilecek bir yer değildir”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, Doğu Türkistan’ın birkaç milyar dolar karşılığında Çin’e peşkeş çekilecek bir yer olmadığını söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği zulm ve katliamları ile ilgili açıklamalarda bulunan bBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, Doğu Türkistan’ın dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getirilerek Çin’in baskılarıyla sindirilmeye ve yok edilmeye çalışıldığını belirtti.

Kıraç, “Planlı asimilasyon ve soykırım politikalarıyla özlerinden koparılmaya çalışılan soydaşlarımız, katil Çin’in bu zulmüne göğüs gerebilmek için canlarını feda etmektedir. Fakat hiçbir kutsalı olmayan Çin, kardeşlerimizin en insani haklarını dahi kısıtlamakta ve insanca yaşama haysiyetlerini zorbalıkla ellerinden almaya kalkmaktadır. Bütün bunlar yaşanırken koskoca bir İslam alemi ve insanlım kulaklarını tıkamakta hiçbir şey olmuyormuş gibi yaşamlarına devam etmektedir. Gökkubbeyi delen mazlumların çığlıkları Müslümanların yüreklerinden içeri girememektedir” dedi.

Kıraç, Doğu Türkistanlıların topraklarında haysiyetlerini ayakta tutmaya çalıştıklarını da ifade ederek, “Bizi asıl yaralayan Çin’in adice zulmü değil Müslümanların bu zulme topyekün başkaldıramamasıdır. Rahmetli bilge lider Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi 'Her şey bittiğinde hatırlanacak olan düşmanların sözleri değil dostların sessizliği olacaktır” diye konuştu.

“Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerinin hiçbir habis pazarlığın konusu olamazlar” diyen Kıraç, şunları söyledi: “Doğu Türkistan Çin’e birkaç milyar dolar karşılığında peşkeş çekilebilecek veya Çin ile iyi ilişkiler kurabilmek adına göz ardı edilebilecek bir yer değildir. Bizler insani, İslami ve kültürel olarak bu topraklarda yaşayan kardeşlerimizle et tırnak mesabesindeyiz. Doğu Türkistan meselesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin namus meselesidir. Çin’in toprak bütünlüğüne dair cümleler kurarak Doğu Türkistanlı Türkleri yok saymak veya onları orada terör faaliyetlerinde bulunuyormuş algısına itmekte bizleri yaralayan ayrı bir husustur. Dört milyon Suriyeliye kucak açacak alicenaplıkta olan devletimiz için bir şekilde Türkiye’ye gelmeyi başarmış Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi havalimanlarında süründürmek fecaatinin ne Türklükle ne İslamlıkla ne de insanlıkla anlaşılabilecek hiçbir tarafı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Çin hükümetine karşı acilen Doğu Türkistan’da yaşananlarla alakalı yaptırımlar uygulamak mecburiyetindedir. Başta şehit liderimiz olmak üzere, Osman Batur’u, İsa Yusuf Alptekin’i ve gönül coğrafyamızı muhafaza etmek namına canını veren tüm şehitlerimiz rahmetle ve minnetle anıyorum.”

KARABÜK 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

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