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(Özel) Sokak hayvanlarına "şefkat eli" Safranbolu Belediyesi tarafından her mahalle, sokak ve ...

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sokak hayvanları için her mahalle, sokak ve caddeye kedi evi, mama ve su aparatları konuldu.

(Özel) Sokak hayvanlarına "şefkat eli" Safranbolu Belediyesi tarafından her mahalle, sokak ve caddeye kedi evleri ile mama ve su aparatları konuldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sokak hayvanları için her mahalle, sokak ve caddeye kedi evi, mama ve su aparatları konuldu.
Havaların soğuk olması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlar için harekete geçen Safranbolu Belediyesi, kediler için "kedi evi" üreterek her mahalleye bunlardan konuşlandırdı. Vatandaşlardan gelen taleplerin ardından belediye tarafından her sokak ve caddeye kedi evi yerleştirilirken, hayvanların aç ve susuz kalmaması için de mama ve su aparatları konuldu.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarıyla ilgili mama ve su aparatları hazırladıklarını söyledi.
Mama ve su aparatlarını şehrin muhtelif yerlerine koyduklarını ifade eden Köse, "Aynı zamanda da kedi evlerimiz var. Biz bunları üretmeye devam ediyoruz ihtiyaç oldukça. Belediye olarak sokak hayvanları için yapabileceğimiz bu tür aparatların sayısını artırmak. Ama halk olarak da bu aparatların içine koyduğumuz mama ve sular konusunda herkesten destek istiyoruz. Bizler koyuyoruz ama kış uzun bu kış boyunca kendileri de boş gördükleri mama ve su kaplarına müdahale edebilirler, onlarda katkı sağlayabilirler" dedi.

"Araçlara binerken kaputları tıklayın"
Kendisine ulaşan öğrenciler olduğunu ve kendilerine teşekkür eden Köse, şunları kaydetti:
"Bu konuda gerçekten çok duyarlılar, katkı sağlıyorlar. En büyük problemlerden biri üşüdükleri için araçların kaputlarına giriyorlar. Sabahları araçlarımızı çalıştırmadan önce mutlaka kaputu tıklamalı, varsa orada kedi onların çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Bu tür konulara kış boyunca dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşlar ortak alanlara koyduklarımızı almasalar aslında çok iyi olur. Ben şöyle düşünüyorum. 'Alıyorsa yine bir hayvan için alıyordur' diyerek bir şey diyemiyorum. Biz elimizden geldiği kadar kedi evlerinin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Vatandaştan talep çok bizden istediklerinde adrese götürüyoruz."
Belediyeye ait hayvan barınağının şartlarını da iyileştirdiklerini vurgulayan Köse, "Barınakta ciddi bir temizlik ve ilave alanlar oluşturuldu. Aynı zamanda ultrason cihazı aldık. Bunun gerekliliği de hayvanın kısırlaştırma işlemi sırasında onun hamile öğreniliyor. Bunu başka şekilde anlama şansınız yok. Böyle bir aletin eksikliği vardı onu temin ettik. Bakımlarını iyi yapıyoruz, binayı ve sokak hayvanlarının kaldığı bölümü son derece iyi duruma getirdik. Son günlerde hayvanlara zarar vermeyle ilgili sıkıntılı durumlar var. Onlar bizlere muhtaçlar. Bu kış günlerinde kendi kendilerini doyuramayacakları ve su ihtiyaçlarını gideremeyecekleri bu dönemde onlara zarar vermek yerine yardımcı olmamız gerekiyor. Bu bizim insanlık borcumuz" değerlendirmesinde bulundu.

KARABÜK

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:54
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