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Karabükspor’un "mavi ateşi" söndü Kulüp yöneticileri SGK ve Vergi dairesinden gelen ödeme emirleri ...

İHA

1969'da Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileri tarafından kurulan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme şansı da yakalayan Kardemir Karabükspor'da, fabrikanın bacalarında çıkan ateş nedeniyle takımın simgesi haline gelen "mavi ateş" artık sönmek üzere. Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen takım yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu kapanmanın eşiğine geldi.

Karabükspor’un "mavi ateşi" söndü Kulüp yöneticileri SGK ve Vergi dairesinden gelen ödeme emirleri ile çıkmaz içinde

1969’da Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileri tarafından kurulan ve Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme şansı da yakalayan Kardemir Karabükspor'da, fabrikanın bacalarında çıkan ateş nedeniyle takımın simgesi haline gelen "mavi ateş" artık sönmek üzere. Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen takım yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu kapanmanın eşiğine geldi.
Türkiye’nin ilk ağır sanayisi olan KARDEMİR’de çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan Karabükspor, tarihinde bir kez Türkiye’yi 20142015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme şansı yakalamıştı. Süper Lig’de 10 sezon mücadele eden kırmızımavili ekip, 6 sezon 3. ve 2. Lig’in çeşitli gruplarında, 34 sezon 1. Lig’de mücadele verdi. Dünyada işçilerin kurduğu sayılı takımlardan olan Karabükspor, mali olarak sıkıntılar yaşamasının ardından Süper Lig’den TFF 1. Lig’e ardından TFF 2. Lig’e kadar düştü.
Kulübün borçları nedeniyle transfer yasağı getirilen Kardemir Karabükspor, altyapıdan futbolcularıyla maçlarına çıkmak zorunda kaldı. Gençlerle çıktığı 54 maçta hiç galibiyet alamazken, ilk galibiyetini 20192020 sezonunun 7. haftasında deplasmanda Elazığspor’u 32 yenerek aldı.
Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Gaziantepspor gibi köklü kulüplerle aynı kaderi paylaşan kırmızımavili ekipte, isim yapmış onlarca futbolcu top koşturdu. Galibiyet ve beraberlikleri bulunmasına rağmen puan silme cezası nedeniyle "1" puanla ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor, en az gol atan, en fazla mağlubiyet alan, en çok gol yiyen, en farklı mağlup olan, sahasında en başarısız takım, deplasmanda en başarısız takım gibi rekorlara imza attı.

Bütün yöneticilere ödeme emirleri geldi
Hiçbir geliri olmayan kırmızımavili ekipte, piyasa ve futbolculara olan borçların yanı sıra SGK ve vergi borcundan dolayı bütün yöneticilere değişik miktarlarda ödeme emri gönderilmeye başlandı. Son 5 yıl içerisinde görev yapmış tüm başkan ve yöneticilere SGK tarafından gönderilen ödeme emirleri ile iyice çıkmaza giren kırmızımavililer her geçen gün kan kaybederek adeta eriyor. Toplam borcu 200 milyon liranın üzerinde olan Karabükspor'un bugüne kadar birikmiş ve gecikmeye girmiş 13 milyonun üzerinde vergi ve 3.5 milyon civarında da SGK borcu bulunuyor. SGK Karabük İl Müdürlüğü tarafından kulüp yönetiminde yer alan yöneticilere, görev yaptıkları dönemlerine göre ödeme emirleri gönderildi. En düşüğü 200 bin en yükseği 2 milyon TL civarında olan ödeme emirlerini alan eski ve yeni yöneticiler soruna çözüm bulma adına arayış içerisinde.
Bir zamanlar liglerde borcu bulunmayan gözde takımları arasında bulunan Karabükspor için tek çıkış yolunun kulübün kapatılması olduğu görüşlerine yer veriliyor.

KARABÜK

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:54
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