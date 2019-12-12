Endonezya’nın Ahmet Dahlan Üniversitesinden Rektör Polat’a ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Endonezya’nın Ahmet Dahlan Üniversitesi Endüstri Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sunardi Sunardi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Endonezya’nın Ahmet Dahlan Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Sunardi Sunardi, Dekan Yardımcısı Sri Winiarti, Elektrik Mühendisliği Bölümünden Dr. Anton Yudhana, Çocuk Gelişimi Öğretmenliği Bölümünden M. Psikolog Dewi Eco Wati ve Intan Puspitasariyle birlikte Mevlana anlaşması imzalamak, iki üniversite arasında ortak bölümler açmak ve iş birliğini arttırma konularında görüşmelerde bulunmak üzere Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.

Ziyarete, KBÜ’de öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler de eşlik etti.

Mevlana Değişim Anlaşması’nın imzalandığı ve iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşme, plaket takdiminin ardından son buldu.

Görüşme öncesi Karabük Üniversitesinin bazı akademik birimlerini de ziyaret eden Endonezya heyeti, akademisyenlerden bölümler hakkında bilgi aldı.

KARABÜK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.