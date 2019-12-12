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Vali Gürel'den şehit ailesine ziyaret

İHA

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2017 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in Karabük Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Vali Gürel'den şehit ailesine ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2017 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in Karabük Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.
Şehidin dedesi Durmuş Aytekin’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, şehidin annesi Zehra ve babası Hasan Aytekin ile yakından ilgilenen Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel bir süre sohbet etti.
Devletin ve milletin şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini ifade eden Vali Gürel, "Canlarını vererek bu toprakları bizlere vatan yapan, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize, onların yakınlarına hizmetkar olmak bizim boynumuzun borcudur. Sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz" dedi.
İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından Şehit Umut Aytekin ve tüm şehitler için okunan Kur'anı Kerim Tilaveti ve duanın ardından ziyaret sona erdi.
Vali Gürel’e İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.

KARABÜK

12 Aralık 2019 Perşembe

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