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(Özel) Kadınlar ekmeğini keresteden çıkarıyor Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çalışan 10 ...

İHA

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı ve orman işçiliğinin yoğun olarak yaşandığı Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kereste fabrikasında çalışan kadınlar, ekmeğini ağaçtan çıkarıyor.
Daha çok erkeklerin yaptığı iş olarak bilinen kereste fabrikasında çalışan 10 kadın, hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Mesleğin zor olmasına rağmen bu zorluğun altından kalkan kadınlar, azimleriyle de örnek oluyor. Gündüz kereste fabrikasında akşam da evlerinde çalışan kadınların ürettikleri keresteler; İstanbul, Ankara ve Adana gibi şehirlere ihraç ediliyor.
Kereste fabrikasının İmalat Müdürü Merve Çakır, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin göreve 3 yıl önce başladığını söyledi. Kadınların daha önce bir okul vasıtasıyla geldiklerini ifade eden Çakır, "Önce öğrencilik dönemi geçirdiler. Sonrasında kadınların azmini ve başarısını gördük ve devam ettirdik. Çalışan sayımızda çok, ağır iş olmadığı takdirde kadından yana kullanıyoruz. Bizim için üretim hızı artıyor, daha sakin ve huzurlu bir ortam oluyor. Bu iş ve ortama da yansıyor" dedi.
Kadınların çalışmasından memnun olduklarını aktaran Çakır, şunları kaydetti: "Her konuda olduğu gibi çalışma konusunda da daha detaycı kadınlar. Bu nedenle tabi ki malzemelerimizde, ortamımızda daha hızlı bir üretim gerçekleştiriyoruz. Kadınlardan memnunuz o yönden. Şu anda 10 kadın çalışanımız var. Tabi sayı artacak. Yeni kurulacak fabrikanın yarısından fazlasının kadın olarak düşünüyoruz. Çünkü imalat, mobilya, oyuncak bölümünde genelde kadın çalıştırmayı düşünüyoruz."
Kadınların iş ortamını da değiştirdiğini vurgulayan Çakır, "Sektör ağaç sektörü. İnsanlar illa ki aşırı oluyorlar. Ama kadınların olması onları biraz yatıştırıyor. Üslup ve hareketlerine dikkat ediyorlar, ona göre yumuşak bir ortamda çalışıyoruz. Aslında sektöre bakınca sert görünüyor ama kadınlar bu durumu yumuşattı" değerlendirmesinde bulundu.
Kadınların daha kolay adapte olduğunu, erkeklerin ise daha zor olduğunu belirten Çakır, "Kadının elini sürdüğü yer bollanır, bereketlenir. Bizde ondan yola çıkarak kadınlara iş gücünü, kadınların teşvik edilmesini her zaman onaylıyoruz, destekliyoruz. Kadınların iş gücünde yer alması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Ailemde destek oluyor bana"
Kereste fabrikasında 4 yıl önce çalışmaya başlayan 41 yaşındaki Nezahat Kaskatı da burada çalıştığı için mutlu olduğunu belirtti. 17 yaşında bir çocuğu olduğunu ve kendisine destek olduğunu vurgulayan Kaskatı, "Burada pasif panel gördüğümüz malzemeleri kesiyoruz. Kerestelerden kapaklar yapıyoruz ilk önce. Ondan sonra parçalayıp malzeme çıkartıyoruz. Atık malzemelerden malzeme çıkartıyoruz. Ben zaten erkek işine meraklıydım daha önceden. Bilmiyorum alıştığımız için kolay geliyor. Ailemde destek oluyor bana. Benimle birlikte ev işlerine yardım ediyorlar. Hayat müşterek. Beraber bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Eşimde ormanda çalışıyor, orman işçisi. O tomruklarını getiriyor buraya ben de parçalıyorum" ifadelerine yer verdi.
2,5 yıldır çalışan Nuray Elieyioğlu ise arkadaşlarının aracılığıyla burada işe başladığını kaydetti.
Daha önce hiçbir yerde çalışmadığını anlatan Elieyioğlu, eşinin de hastanede çalıştığını, hem işin hem de evin kendisini zorladığını, çalışmanın kendisine öz güven verdiğini sözlerine ekledi.

KARABÜK

12 Aralık 2019 Perşembe

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