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KBÜ’de "iş dünyasında etkili iletişim" söyleşisi

İHA

Sandalye Fabrikası sahibi Sertaş Karakaş, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine, "iş dünyası, finans, kurumsal iletişim, müşteri ilişkileri" hakkında tavsiyeler verdi.

KBÜ’de "iş dünyasında etkili iletişim" söyleşisi

Sandalye Fabrikası sahibi Sertaş Karakaş, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine, "iş dünyası, finans, kurumsal iletişim, müşteri ilişkileri" hakkında tavsiyeler verdi.
İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide Karakaş, kendi hayat hikayesi üzerinden iş dünyası hakkında bilgilerini paylaştı.
İş hayatında iletişimin önemini vurgulayan Karakaş, "Müşteriyle kurmuş olduğunuz iletişim, çalıştığınız firma için önem teşkil ediyor. Müşteri ile sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsanız müşterinize samimiyeti, sıcaklığı hissettirmeniz lazım. Ben bu yaklaşımla firmamın reklamını, tanıtımını ve hatta pazarlamasını yaptım" dedi.
Başarının para kazanmaktan daha önemli olduğunu söyleyen Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Para kazanmaktan daha önemli bir şey varsa bu da başarıdır. Hayatınızı para kazanmaya odaklarsanız kazandığınız para bir gün sizi esir eder. Ama başarıya ulaşmayı amaçlarsanız elde ettiğiniz başarı size parayı zaten fazlasıyla getirecektir. Çünkü hep başarının peşinde olacaksınız ve daha iyisini üretmeyi, daha iyi işler başarmayı seçeceksiniz. Hep şunu söylerim, bazen zarar ederken bile kazanmayı bilmek lazım. Her zaman kazanamayız, elbette kaybedeceğimiz zamanlar da olacak ama önemli olan bu durumdan ders çıkarmak ve tecrübe kazandığını fark etmek."
Konuşmasının sonunda "İşinizi sevin, eğer işinizi sevmiyorsanız zaten başarısızsınız" ifadelerini kullanan Karakaş, "Her insanın zihninin bir köşesinde uyandırılmayı bekleyen bir iş vardır. Bunu bulun, uyandırın ve zihninizi iyi değerlendirin" dedi.

KARABÜK

12 Aralık 2019 Perşembe

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