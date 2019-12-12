Vekillerden “Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi” açıklaması

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş tarafınan yapılan ortak açıklamada Türker İnanoğlu’nun yaptırdığı iletişim fakültesine isminin verilmeyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak açıklamada, yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu tarafından Safranbolu ilçesinde yapımına başlanan iletişim fakültesine isminin verilmesine YÖK’ün engel olduğu açıklamalarının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“‘Bay sinema’ lakabıyla Türk sinemasının ünlü isimlerinin başında gelen Türker İnanoğlu’nun Safranbolu ilçemize yaptırmakta olduğu iletişim fakültesine isminin verilmesi ile ilgili basına ve kamuoyuna paylaşım olarak düşen, ‘Türker İnanoğlu İletişim Fakültesine YÖK’ engeli şeklindeki bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Türker İnanoğlu, Safranbolu ilçemiz ve Karabük ilimizin önemli bir şahsiyeti ve de değeridir. YÖK Başkanlığı ile yaptığımız görüşme neticesinde bu bilgi ve paylaşımın gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz. Sayın İnanoğlu’nun yaptırmakta olduğu binaya ‘Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’ ismi verilecektir. Bunun yanında, bina tamamlandığında bina içerisinde Türker İnanoğlu müzesinin kurulması ve Türker İnanoğlu Araştırma Merkezi kurulması gündemimizde bulunmaktadır.

Bu vesile ile öncelikle Sayın Türker İnanoğlu’na ilçemize kazandıracağı Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi için halkımız adına çok teşekkür ediyor, şahsına sağlık ve afiyet diliyoruz.”

KARABÜK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

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