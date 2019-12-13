Atık malzemelerden hayvanlara yuva yaptılar Safranbolu ilçesinde ilkokul öğrencileri sokak hayvanları için atık malzemeleri dönüştürerek barınaklar yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, kış ayında sokakta kalan hayvanlar için atık malzemelerden barınaklar yaptı.

Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri "teknoloji tasarım" dersinde kış ayında sokakta kalan hayvanlar için araba tekerleği, karton, köpük gibi atık malzemeleri geri dönüştürerek sokak hayvanları için barınaklar yaptı.

Soğuk kış mevsiminin başlamasıyla sokak hayvanlarının sıcak bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerini isteyen öğrenciler, yaptıkları barınakları okulda ve okulun bulunduğu mahallede belirli alanlara yerleştirdi.

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, eğitici ve eğlenceli faaliyette öğrencilerin oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerin örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Gümüş, "Öğrencilerimizin bu faaliyetleri yürek ısıtan, merhamet ve iyiliğin örnek göstergeleri. Bununla birlikte öğrencilerimiz tüm canlıları sevmeyi ve saygı duymayı öğreniyor. Hayvanlara yardım ederken aynı zamanda empati ve merhamet duygusu gelişiyor, sorumluluk duygusu da artıyor" dedi.

Pek çok araştırmanın hayvan sevgisinin çocuk gelişimine önemli katkısı olduğunu gösterdiğini aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Günlük yaşamın stresini azaltmaktan, iletişim becerilerini arttırma, sorumluluk alma eğilimini geliştirmeye kadar pek çok alanda çocuklara destek olduğu ifade edilmektedir. Bu tür etkinliklere rehberlik eden öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

KARABÜK 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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